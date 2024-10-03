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Рятувальники склали образ «ідеального туриста» та розсмішили соцмережі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Рятувальники склали образ «ідеального туриста» та розсмішили соцмережі
Гірські рятувальники склали портрет «ідеального туриста»
фото: ДСНС

Працівники ДСНС із гумором розповіли про курйози, із якими зіштовхуються у своїй роботі

Закарпатські рятувальники висунули свою версію «еталонного підкорювача Карпат». Фото, які опублікувало Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, зібрали чимало лайків та коментарів.

Рятувальники висміяли деякі моменти власної роботи. На дотепних світлинах можна побачити, яких «туристів» іноді доводиться зустрічати надзвичайникам у горах.

Гірські рятувальники склали портрет «ідеального туриста»
Гірські рятувальники склали портрет «ідеального туриста»
фото ДСНС

«Судячи з нашого багатого досвіду та здивованих поглядів гірських пошуковців, ми зібрали докупи образ еталонного підкорювача Карпат, якому компас – не наказ і сніги по коліно», – кепкують рятувальники.

Гірські рятувальники склали портрет «ідеального туриста»
Гірські рятувальники склали портрет «ідеального туриста»
фото ДСНС

Вони саркастично описали, якими має бути одяг та спорядження «ідеального туриста».

«Отже, турист має бути вдягнений у незрозуміло-брудно-зелену стару куртку свого пра-прадіда, аби його важче було знайти. Також йому обов’язково потрібні гумові капці, аби не послизнутися – особливо взимку. І що б вам не рекламували продавці туристичного спорядження, на палатку не варто витрачати кошти – чудово можна обійтися підручними матеріалами. Та й на їжі можна зекономити – на ваше прохання гірські рятувальники із задоволенням привезуть вам щось смачненьке», – жартують співробітники ДСНС.

Гірські рятувальники склали портрет «ідеального туриста»
Гірські рятувальники склали портрет «ідеального туриста»
фото: ДСНС

Користувачам такий контент прийшовся до смаку. Деякі коментатори навіть пропонують рятувальникам подумати над створенням фільму чи книги на основі таких історій.

Рятувальники склали образ «ідеального туриста» та розсмішили соцмережі фото 1
Рятувальники склали образ «ідеального туриста» та розсмішили соцмережі фото 2
Рятувальники склали образ «ідеального туриста» та розсмішили соцмережі фото 3

Нагадаємо, що волонтери «Містохаб» ДСНС Полтавщини та  креативна агенція R9 запустили проєкт на знак вдячності рятувальникам – календар на 2025 рік. За словами організаторів, це 365 днів вдячності за силу, міць, професійність та врятовані життя. Наразі триває передпродаж унікальних календарів, щоб підтримати великий збір на 12 мільйонів гривень для захисту рятувальників від ворожих дронів під час роботи. 

Теги: туризм ДСНС рятувальники Карпати (гори) Закарпаття

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