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Німецький автопром продовжує падіння: Volkswagen оновив прогнози прибутку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німецький автопром продовжує падіння: Volkswagen оновив прогнози прибутку
Volkswagen фіксує зниження продажів бензинових авто
фото із відкритих джерел

Volkswagen знову знижує прогноз прибутку на тлі падіння попиту на автомобілі

Volkswagen AG вдруге цього року знизив прогноз щодо прибутковості через зменшення попиту на легкові автомобілі. Про це пише ZeroHedge.

Volkswagen, який об'єднує такі марки, як Audi, Porsche, Škoda та інші, оголосив про зниження прогнозу операційної рентабельності на 2024 рік до 5,6% з попереднього прогнозу в 7%, головним чином через плановане закриття заводу Audi в Бельгії. Новий прогноз передбачає зниження продажів з 9 млн до 8,1 млн одиниць та скорочення чистого грошового потоку на суму до 2 млрд євро.

Проблеми Volkswagen AG посилюються падінням попиту на китайському ринку, зростанням конкуренції в сегменті електромобілів та погіршенням економічної ситуації в Європі, де продажі автомобілів падають. Особливо криза спостерігається в сегменті електромобілів – їхній попит у Німеччині знизився на 69%.

Ситуацію посилюють екологічні норми та «зелена» політика ЄС, які створюють перешкоди для конкуренції з Китаєм, де енергоресурси дешевші та доступніші в достатку, особливо вугілля. Це ставить європейських автовиробників у невигідне становище порівняно з китайськими.

До слова, Volkswagen почав скорочувати робочі місця у Китаї, прагнучи скоротити витрати у всьому світі на 20% протягом наступних трьох років. Ці кроки є частиною загальносвітової програми зниження витрат до 2026 року, про яку Volkswagen заявив у серпні.

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

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Теги: автопром гроші бізнес політика автомобіль Volkswagen Skoda

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