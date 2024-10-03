Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки (оновлено)

Внаслідок удару постраждало восьмеро людей

Увечері, 2 жовтня, російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування та пожежу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники, які евакуюють мешканців будинку та ліквідовують пожежу.

За останніми даними, постраждали вісім людей, серед яких – трирічна дитина. На щастя, стан усіх постраждалих оцінюється як середній та легкий.

Ще одна керована авіабомба влучила у лісосмугу.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов додав, що організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху.

Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста. Сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити. Також міський голова повідомив, що кількість постраждалих зросла до десяти.

Пізніше, о 23:55, на удар Росії по Харкову відреагував президент Володимир Зеленський. Він опублікував відео наслідків.

«Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба», – повідомив Зеленський.

Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу.

«І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими», – написав президент.

Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу

Нагадаємо, росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові.