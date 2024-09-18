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Названо марку авто, яку українці вибирають найчастіше

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Названо марку авто, яку українці вибирають найчастіше
Volkswagen став найбільш бажаною серед українців маркою авто
фото: caranddriver.com

Найбільше нововвезених транспортних засобів зареєстровано цьогоріч у Києві, на Львівщині та Одещині

Понад 273 тисячі авто було завезено з-за кордону в Україну за вісім місяців 2024 року. Лідером серед них став Volkswagen – понад 30 тисяч автівок цьогоріч. Про це повідомили аналітики «Опендатабот».

Загалом 273 219 транспортних засобів було ввезено в Україну з-за кордону цьогоріч. Найбільше нововвезених авто зареєстрували в Києві – 36 780 (13.5% від загальної кількості). Наслідують Львівщина – 28 029 автомобілів (10%) та Одещина – 20 070 (7%).

Найменше авто ввезли та зареєстрували на Кіровоградщині (4 871, або 1.8%), Донеччині (3 930, або 1.4%) та Херсонщині (1 644, або 0.6%). У прифронтовій Луганщині зареєстровано лише 1 045 авто – 0.4% від загальної кількості.

Названо марку авто, яку українці вибирають найчастіше фото 1
інфографіка: «Опендатабот»

Volkswagen став найбільш бажаною серед українців маркою авто: 30 175 автомобілів (11%). До рейтингу також потрапили Renault – 20 664 авто, Audi – 16 021, Nissan – 15 051 та BMW – 13 531 автівок відповідно.

Названо марку авто, яку українці вибирають найчастіше фото 2
інфографіка: «Опендатабот»

У 23 з 24 областей України найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen. Винятком стала лише столиця: у Києві частіше реєструють свіжоввезені Toyota, а на Чернігівщині – Renault.

Варто зауважити, що за моделями авто розподіл трохи інший: беззаперечно лідирує Skoda Octavia із 6 088 авто. Наслідують Volkswagen Golf (5 896), Volkswagen Passat (4 903), Volkswagen Tiguan (4 760) та Mazda CХ-5 (4 251).

Популярність конкретних моделей також різниться в залежності від регіону. Наприклад, Skoda Octavia є фаворитом у Закарпатській, Черкаській, Рівненській та Житомирській областях. У східних регіонах, таких, як Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька та Луганська області, найбільше реєструють Renault Megane.

Західні області, включно з Івано-Франківщиною, Вінниччиною, Хмельниччиною, Волинщиною та Тернопільщиною, віддають перевагу Volkswagen Golf.

Mazda CХ-5 є популярною в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. А у столиці, Чернігівській та Миколаївській областях найбільше завезено Renault Duster.

Nissan Leaf домінує на Одещині та Чернігівщині. Львівська область відзначилась своєю любов’ю до Audi Q5, а Київщина (за винятком столиці) – до Nissan Rogue. Кіровоградська область надає перевагу Volkswagen Tiguan.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував ситуацію з компанією Volkswagen під час лекції для студентів. Одна із студенток поставила питання про нещодавнє скорочення робочих місць у компанії, зазначивши, що за 87 років існування Volkswagen таке відбувається вперше. У відповідь Шольц пояснив, що зміни пов'язані із планами компанії на реорганізацію.

На думку голови німецького концерну Volkswagen Олівера Блуме, вся європейська автомобільна промисловість опинилася у вкрай складній ситуації, якої ще не було. Адже в Європі продається дедалі менше автомобілів. Одночасно на ринок стрімко проникають нові конкуренти з Азії.

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Теги: автомобіль транспорт Volkswagen

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