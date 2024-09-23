На Олени Теліги дерево впало на дорогий спорткар (відео)

Чоловік на спорткарі не впорався з керуванням

У результаті аварії є постраждалий, його забрала швидка

Сьогодні 23 вересня на вулиці Бакинській у Шевченківському районі Києва сталася автопригода внаслідок якої постраждало дороге авто. Дерево розчавило спортивну автівку. Відповідні фото публікують місцеві пабліки.

Як повідомляють свідки події, на повороті на Олени Теліги чоловік на спорткарі не впорався з керуванням, його автівку розвернуло і вона врізалась у дерево. На місце ДТП прибули рятувальники, поліція та медики.

У Києві на повороті Олени Теліги чоловік на спорткарі не втримав кермо, його розвернуло і він вʼїхав у дерево



Дерево, як видно з кадрів, впало на автомобіль. Зі слів очевидців, є постраждалий, його забрала швидка. pic.twitter.com/XL4m8IMYMS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024

Зі слів очевидців, в результаті аварії є постраждалий, його забрала швидка.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня на вул. Васильківській у столиці сталася аварія за участі авто правоохоронців.