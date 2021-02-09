Київ оговтується після потужного снігопаду: фоторепортаж зі столичних вулиць

Через припарковані на узбіччі автомобілі дороги погано очищені від снігу

Яка ситуація в Києві після сильного снігопаду

У Києві снігопад, який розпочався у ніч на 8 лютого, тривав понад 30 годин. Опади йшли з різною інтенсивністю. У ніч на 9 лютого снігопад був дуже потужним разом із сильним вітром і хуртовиною.

Станом на 10 годину вівторка у Києві пролітає легкий сніжок.

Сьогодні вранці після потужного снігопаду кияни відкопували свої автівки із заметів. Щоб дістатися до роботи, багатьом довелося годинами чекати на транспорт на зупинках. Автобуси і тролейбуси, які вийшли на маршрут, були переповнені.

Через складні погодні умови в Києві на всіх видах громадського транспорту введено оперативне положення.

Подекуди пасажири штовхали автобуси, які буксували у снігу на дорозі.

При цьому Київавтодор звітував, що упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

Станом на ранок 9 лютого тротуари та сходи не кругом були очищені від снігу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома».

Київавтодор просить водіїв не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.