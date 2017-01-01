У ДСНС оприлюднили деталі пожежі на столичному заводі

Причина та розмір матеріальних збитків пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами

Вогнеборці ліквідували пожежу у складській будівлі на території одного зі столичних заводів на вулиці Північно-Сирецькiй. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. «Вогнеборці ліквідували пожежу на території одного зі столичних заводів», - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.



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Рятувальники на місці пожежі

Причина та розмір матеріальних збитків пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами

Вогнеборці ліквідували пожежу у складській будівлі на території одного зі столичних заводів на вулиці Північно-Сирецькiй. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

«Вогнеборці ліквідували пожежу на території одного зі столичних заводів», - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Зазначається, вчора, 2 грудня, о 22:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Подільському районi на вул. Північно-Сирецькiй.

«До мiсця виклику було негайно направлено рятувальникiв з найближчих пожежно-рятувальних пiдроздiлiв. По прибуттю на місце події було встановлено, що на території одного зі столичних заводів, в 1-поверховій складській будівлі розміром 30×10, горить вторинна сировина на площі 150 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Вже о 23:04 пожежу було локалізовано, а о 23:19-ліквідовано», - повідомили у ДСНС.

Також повідомляється, що рятувальники не допустити розповсюдження вогню на поруч розташовані примiщення складу, де зберiгається соляна кислота та запчастини для побутової техніки.

На місці події працювало вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіка особового складу.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причина та розмір матеріальних збитків пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що загорання сталося на складі з пластиком по вулиці Північно-Сирецькiй, 3.