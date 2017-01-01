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    У столиці спалахнула пожежа на складі з пластиком

    У сусідніх з пожежою складах знаходяться легкозаймисті речовини
    У Києві в суботу близько 22:30 на одному із складів, що на Північно-Сирецькій, 3, сплахнула масштабна пожежа. «За попередньою інформацією, загорання сталося на складі з пластиком. Пожежа ускладнюються тим, що поруч інші склади, в яких знаходяться легкозаймисті речовини», - інформує «Київ оперативний». Зазначається, що
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    Пожежа сталася на вулиці Північно-Сирецькій, 3
    Фото: Київ оперативний
    Пожежа сталася на вулиці Північно-Сирецькій, 3

    У сусідніх з пожежою складах знаходяться легкозаймисті речовини

    У Києві в суботу близько 22:30 на одному із складів, що на Північно-Сирецькій, 3, сплахнула масштабна пожежа.

    «За попередньою інформацією, загорання сталося на складі з пластиком. Пожежа ускладнюються тим, що поруч інші склади, в яких знаходяться легкозаймисті речовини», - інформує «Київ оперативний».

    Зазначається, що людських жертв немає. 

    На місті працюють бійці пожежної охорони, лікарі швидкої допомоги, патрульна поліція, Київська служба порятунку та слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 30 листопада в Одесі горів склад побутової хімії

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