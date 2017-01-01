У столиці спалахнула пожежа на складі з пластиком

У сусідніх з пожежою складах знаходяться легкозаймисті речовини

У Києві в суботу близько 22:30 на одному із складів, що на Північно-Сирецькій, 3, сплахнула масштабна пожежа. «За попередньою інформацією, загорання сталося на складі з пластиком. Пожежа ускладнюються тим, що поруч інші склади, в яких знаходяться легкозаймисті речовини», - інформує «Київ оперативний». Зазначається, що



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Фото: Київ оперативний Пожежа сталася на вулиці Північно-Сирецькій, 3

У сусідніх з пожежою складах знаходяться легкозаймисті речовини

У Києві в суботу близько 22:30 на одному із складів, що на Північно-Сирецькій, 3, сплахнула масштабна пожежа.

«За попередньою інформацією, загорання сталося на складі з пластиком. Пожежа ускладнюються тим, що поруч інші склади, в яких знаходяться легкозаймисті речовини», - інформує «Київ оперативний».

Зазначається, що людських жертв немає.

На місті працюють бійці пожежної охорони, лікарі швидкої допомоги, патрульна поліція, Київська служба порятунку та слідчо-оперативна група.

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