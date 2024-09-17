Теплий одяг, ковдри, «буржуйки». Військова комендатура на Курщині готує «опалювальний сезон» для місцевих

У хатах допомагатимуть встановлювати «буржуйки» і завезуть 20 тонн теплого одягу та ковдр

Військова комендатура на Курщині вже зараз починає готуватися до зими і думає про опалення у помешканнях місцевих жителів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресофіцер Олексій Дмитрашківський, який є сполучною ланкою між військовою комендатурою та місцевим населенням у Курській області Росії.

За словами Дмитрашківського, це будуть печі, які багато людей зможуть встановити самотужки. Де не зможуть - надаватиме допомогу військова комендатура.

«На сьогодні домовлено з одним із волонтерських рухів Харківщини про надання гуманітарної допомоги у вигляді 20 тонн теплого одягу, ковдр, подушок. Найближчим часом будемо завозити все це, - зазначив пресофіцер.

Дмитрашківський рохповів, що військова комендатура відновила водопостачання в населеному пункті Гуєво, частково відновила у Суджі.

Але, як зауважив пресофіцер, постійні обстріли призводять до того, що це проблемно робити, бо треба встановити генератори, підвезти паливо для них, а, наприклад, учора такої можливості не було через постійні атаки ФПВ-дронів.

Нагадаємо, більшість мешканців Курщини планує евакуюватися в РФ, однак російське керівництво не дає запитів щодо гуманітарного коридору. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресофіцер Олексій Дмитрашківський, який є сполучною ланкою між військовою комендатурою та місцевим населенням у Курській області Росії. За словами пресофіцера, також є люди, які не бажають виїздити з прифронтового регіону ні в Росію, ні в Україну, хоч їх розшукали їхні рідні та готові забрати до себе. Майже всі вони – літні люди.