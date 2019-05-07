У дворі будинку в Києві школярки подряпали близько десяти автівок (фото)



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Фото: Київ оперативний

Відеокамери зафіксували, як діти псують автомобілі

Біля будинків житлового комплексу «Новомостицько-Замковецький» у Подільському районі школярки подряпали близько 10 припаркованих автомобілів. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний».

Камери відеоспостереження на будинках зафіксували, як троє школярок, проходячи повз припарковані автомобілі, чимось гострим проводять по кузовах машин.

«Діти, на вигляд клас 5-й, йшли зі школи. Стало нудно і тому подряпали +/- 10 автомобілів, у кожного 1-2 елементи кузова. Підфарбування одного елемента - близько $100», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це - вже не просто адміністративне правопорушення.

До слова, днями у Києві у співачки Ольги Цибульської вкрали автомобіль.