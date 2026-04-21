У якому районі Києва найменше та найбільше зелені: оприлюднено рейтинг

Різниця між районами доволі відчутна: у верхній частині рейтингу зелені зони займають більше половини території, тоді як у нижній – близько третини

Життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження онлайн сервісу Лун.

За даними аналітиків, найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.

Природні луки у Святошинського районі фото: КП УЗН Святошинського р-ну м. Києва

Третє місце посів Голосіївський район (48%), а за ним – Подільський (47%). Цікаво, що центральні Шевченківський (42%) та Печерський (40%) райони обійшли у рейтингу великі спальні масиви Лівого берега. Зокрема, у Дніпровському районі зелені зони займають лише 37%, в Оболонському та Дарницькому – по 33%, а замикає список Деснянський район із показником 32%.

У дослідженні зазначається, що різниця між районами доволі відчутна: у верхній частині рейтингу зелені зони займають більше половини території, тоді як у нижній – близько третини. Це впливає не лише на візуальне середовище, а й на базові речі – можливість вийти на прогулянку поруч із домом, проводити час на вулиці або мати доступ до зелених просторів без поїздок містом.

Автори дослідження зазначають, що такі рейтинги – це відповідь на зміну запиту користувачів, особливо після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у столиці розпочався традиційний весняний двомісячник із благоустрою, який охопить понад 120 локацій у всіх районах міста. Протягом двох місяців комунальні служби спільно з містянами впорядковуватимуть парки, сквери, берегові лінії та зони поблизу водойм.

До слова, справу про масштабні махінації під час закупівлі «Київзеленбудом» хімічних засобів для боротьби з амброзією передано до суду. Директору приватного підприємства, який допоміг привласнити бюджетні кошти, загрожує до 12 років ув’язнення.