На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок

Лише тиждень тому на столичних ринках молодий горошок продавали по 600 грн за кілограм

З приходом літа на ринках Києва зафіксували суттєве зниження ціни на один із найочікуваніших сезонних культур – молодий зелений горох у стручках. Як повідомляє кореспондент «Главкома», лише за останній тиждень вартість цього продукту впала майже втричі.

Тиждень тому молодий горошок на столичних прилавках був справжнім дефіцитом, а ціна на нього «кусалася» – за кілограм просили 600 грн. Продавці навіть не виставляли цінники, аби зайвий раз не шокувати покупців космічною вартістю, і називали суму лише на запит.

Так продавали зелений горошок у Києві 23-24 травня фото: glavcom.ua

Проте вже цього тижня ситуація кардинально змінилася: пропозиції стало значно більше, а цінники нарешті з'явилися і ціни поповзли вниз.

Зеленого горошку на ринку вже багато і продавці не приховують ціну фото: glavcom.ua

Сьогодні придбати кілограм хрумкого гороху можна за 195 грн. Таке різке здешевлення продавці пояснюють просто: на зміну дорогому імпорту прийшов урожай, вирощений на українських полях.

Зі збільшенням пропозиції та появою доступних цінників активізувалися й покупці. Якщо раніше містяни брали горох хіба що на «пробу», то тепер основна маса купує вже солідніші порції, переважно кілограм горошку.

Нагадаємо, українським споживачам не варто розраховувати на традиційно дешеві овочі та фрукти в літні місяці. Попри те, що на ринках та в супермаркетах розпочинається сезонне збільшення пропозиції, загальний рівень цін на весь овочевий ряд залишатиметься високим порівняно з минулими роками. Основними тригерами такої ситуації експерти називають жорстку економічну кризу в агросекторі та безпрецедентне скорочення посівних площ під базові продовольчі культури.

До слова, незважаючи на примхи весняної погоди, український ринок черешні влітку буде надійно забезпечений продукцією вітчизняного виробництва. У сезон масового збору врожаю цінники на улюблену літню ягоду мають стабілізуватися і триматися в межах 100–150 грн за кг.