На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок

Ірина Міллер
За тиждень горошок на ринках столиці подешевшав втричі
Лише тиждень тому на столичних ринках молодий горошок продавали по 600 грн за кілограм

З приходом літа на ринках Києва зафіксували суттєве зниження ціни на один із найочікуваніших сезонних культур – молодий зелений горох у стручках. Як повідомляє кореспондент «Главкома», лише за останній тиждень вартість цього продукту впала майже втричі.

Тиждень тому молодий горошок на столичних прилавках був справжнім дефіцитом, а ціна на нього «кусалася» – за кілограм просили 600 грн. Продавці навіть не виставляли цінники, аби зайвий раз не шокувати покупців космічною вартістю, і називали суму лише на запит.

Так продавали зелений горошок у Києві 23-24 травня
Проте вже цього тижня ситуація кардинально змінилася: пропозиції стало значно більше, а цінники нарешті з'явилися і ціни поповзли вниз.

Зеленого горошку на ринку вже багато і продавці не приховують ціну
Сьогодні придбати кілограм хрумкого гороху можна за 195 грн. Таке різке здешевлення продавці пояснюють просто: на зміну дорогому імпорту прийшов урожай, вирощений на українських полях.

Зі збільшенням пропозиції та появою доступних цінників активізувалися й покупці. Якщо раніше містяни брали горох хіба що на «пробу», то тепер основна маса купує вже солідніші порції, переважно кілограм горошку.

Нагадаємо, українським споживачам не варто розраховувати на традиційно дешеві овочі та фрукти в літні місяці. Попри те, що на ринках та в супермаркетах розпочинається сезонне збільшення пропозиції, загальний рівень цін на весь овочевий ряд залишатиметься високим порівняно з минулими роками. Основними тригерами такої ситуації експерти називають жорстку економічну кризу в агросекторі та безпрецедентне скорочення посівних площ під базові продовольчі культури. 

До слова, незважаючи на примхи весняної погоди, український ринок черешні влітку буде надійно забезпечений продукцією вітчизняного виробництва. У сезон масового збору врожаю цінники на улюблену літню ягоду мають стабілізуватися і триматися в межах 100–150 грн за кг. 

На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону
Кокаїн у подарунковому милі: у Києві винесено вирок винахідливому наркоторговцю
На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок
Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції
«Солодка» лише на ціннику? Яка ситуація з полуницею на столичних ринках
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

