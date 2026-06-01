Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції

Інцидент стався через суперечку між водіями за пріоритет у русі на дорозі

У Києві правоохоронці затримали водія, який під час дорожнього конфлікту в Оболонському районі столиці влаштував стрілянину та тяжко поранив іншого керманича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався через суперечку між водіями за пріоритет у русі на дорозі. Під час сварки один із чоловіків дістав пістолет і тричі вистрілив у бік свого 41-річного опонента, після чого втік. Одна з куль влучила потерпілому в живіт – його госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Для затримання стрільця у столиці вводили спеціальну поліцейську операцію, на пошуки орієнтували всі наряди. Оперативники разом із кримінальними аналітиками встановили, що до злочину причетний киянин. Правоохоронці розшукали його в Київській області, де він переховувався на дачі.

За силової підтримки спецпідрозділу Корпус оперативно-раптової дії (КОРД) зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його помешканні провели обшук та вилучили зброю.

Вилучений у затриманого киянина пістолет фото: поліція Києва/Facebook

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

