Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції
Для затримання стрільця у столиці вводили спеціальну поліцейську операцію, на пошуки орієнтували всі наряди
фото: поліція Києва/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Інцидент стався через суперечку між водіями за пріоритет у русі на дорозі

У Києві правоохоронці затримали водія, який під час дорожнього конфлікту в Оболонському районі столиці влаштував стрілянину та тяжко поранив іншого керманича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався через суперечку між водіями за пріоритет у русі на дорозі. Під час сварки один із чоловіків дістав пістолет і тричі вистрілив у бік свого 41-річного опонента, після чого втік. Одна з куль влучила потерпілому в живіт – його госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Для затримання стрільця у столиці вводили спеціальну поліцейську операцію, на пошуки орієнтували всі наряди. Оперативники разом із кримінальними аналітиками встановили, що до злочину причетний киянин. Правоохоронці розшукали його в Київській області, де він переховувався на дачі.

За силової підтримки спецпідрозділу Корпус оперативно-раптової дії (КОРД) зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його помешканні провели обшук та вилучили зброю.

Вилучений у затриманого киянина пістолет
Вилучений у затриманого киянина пістолет
фото: поліція Києва/Facebook

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який підстрелив перехожу на Печерську. Порушник вирішив самостійно усунути несправність зброї та випадково здійснив постріл й влучив 58-річній жінці у живіт. Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Печерського району на землі лежить жінка з вогнепальним пораненням живота. За викликом одразу прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 58-річну потерпілу у тяжкому стані. 

Також  у Бориспільському районі поліція затримала місцевого жителя, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири та пошкодив чужу автівку. Внаслідок хуліганських дій чоловік пошкодив автомобіль, який був припаркований у дворі. З людей ніхто не постраждав.

Теги: стрілянина поліція Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
27 травня, 08:58
Ремонтні роботи виконуватимуть у другій і третій смугах руху Південним мостом
Рух Південним мостом частково обмежено до 29 травня (+схема)
26 травня, 12:47
Найсприятливіша ситуація наразі спостерігається в Оболонському районі, де індекс якості повітря становить 20
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
24 травня, 09:52
Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро «Почайна»
Рух Північним мостом обмежено до 25 травня (схема)
21 травня, 15:37
Бригада лікарів «Охматдиту» рятує дитину, травмовану під час прогуляни на самокаті
Лікарі «Охматдиту» фіксують різке зростання важких травм у дітей через електросамокати
21 травня, 10:25
За скоєну крадіжку підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Зробив подарунок співмешканці: у Києві затримано підозрюваного у крадіжці 73 тис. грн
20 травня, 16:24
Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають
У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки Росії
14 травня, 16:24
85% раку шкіри в медичних закладах Києва виявляють саме під час профілактичних оглядів. Це свідчить про високу ефективність чекапів
Стало відомо, скільки випадків раку шкіри у столиці виявляється під час чекапів
11 травня, 17:11
Ювілейна виставка художника Івана Марчука
Куди сходити у Києві 4-10 травня: дайджест культурних подій
2 травня, 19:04

Новини

На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону
На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону
Кокаїн у подарунковому милі: у Києві винесено вирок винахідливому наркоторговцю
Кокаїн у подарунковому милі: у Києві винесено вирок винахідливому наркоторговцю
На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок
На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок
Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції
Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції
«Солодка» лише на ціннику? Яка ситуація з полуницею на столичних ринках
«Солодка» лише на ціннику? Яка ситуація з полуницею на столичних ринках
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки

Новини

На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua