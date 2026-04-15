Міка Ньютон повертається на сцену в Україні: де та коли відбудеться виступ співачки

Юлія Відміцька
Українська співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе у США, заявила про наміри виступити в Україні. Виконавиця звернулася до своїх шанувальників в Україні та розповіла про своє бажання. Цим співачка поділилася на платформі Threads, пише «Главком».

За словами Міки Ньютон, вона повертається на сцену. Ба більше, артистка виступить в Україні. «Друзі, я хочу подякувати всім, хто мені писав про свої емоції та спогади, коли слухали мої пісні. Вас було дуже багато, і скажу чесно, ви усі зробили велику справу і вплинули на моє рішення, що я тепер дуже хочу для вас заспівати в Україні», – заявила співачка.

Згодом Міка Ньютон опублікувала новий допис з ще одною новиною. Вона анонсувала свій виступ у Києві. Концерт відбудеться 30 травня на ВДНГ під час музичного фестивалю поп-культури «Покоління».

«Друзі, чекаю вас на своєму концерті 30-го травня у Києві! Це буде поки єдиний мій виступ. Пісні звучатимуть українською. Я дуже хвилююся, але нарешті готова відкрити вам свою душу. Дуже і дуже чекаю кожного із вас!» – поділися новиною артистка.

Міка Ньютон справжнє ім’я (Оксана Грицай), народилася на Івано-Франківщині. Співачка у 2011 році з піснею «Angel» перемогла в українському національному відборі на конкурс пісні Євробачення 2011. На самому Євробаченні виконавиця посіла 4 місце. Уже понад 10 років Міка Ньютон живе й працює у США, але час від часу приїздить в Україну.

Нагадаємо, на Євробаченні 2015 року трек переможниці був дуже схожий на пісню української співачки Міки Ньютон «В плену», яка побачила світ ще в 2005 році почали говорити ще в березні, а нині скандал розгорівся з новою силою. В мережі порівнювали дві пісні та писали, що Лорін «вкрала композицію в української виконавиці». 

Після цього, співачка Міка Ньютон раптово випустила мінусовку свого хіта «В плену», який вийшов ще 16 років тому, і назвала її Same Тatoo. Нагадаємо, Тatoo – так називається пісня, з якою Лорін перемогла на Євробаченні. Також на платформі YouTube Міка додала до назви кліпу на цю пісню приставку Tatoo.

