У Києві на вихідних 28-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

glavcom.ua
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах столиці

Цього тижня, з 24 до 29 березня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.   

Зокрема, у суботу 28 березня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 29 березня ярмарки заплановано (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, що у зв’язку з карантинними заходами тимчасово не проводитимуть ярмарки (до зняття карантинних обмежень) в Оболонському районі – на вул. Петра Калнишевського, 1-5 і вул. Йорданській, 1-9.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, гречана крупа у столичних супермаркетах продовжує дорожчати. Кореспондент «Главкома» проаналізував цінники у популярних торгових мережах та з’ясував, що вартість одного кілограма продукту впевнено наближається до позначки у 70 грн, а фасування по 1 кг стає дефіцитним.

До слова, «Главком» провів власний моніторинг цін на соняшникову олію у найбільших торговельних мережах Києва, щоб з’ясувати, де зараз купувати найвигідніше.

У Києві на вихідних 28-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Шість сіл під Києвом перейшли на карантин через випадок сказу
Низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами 28-29 березня: перелік маршрутів
Відмивання понад $2 млн: експосадовець Київської митниці отримав підозру
У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
На полі під Бучею знайдено артснаряд часів Другої світової війни (фото)
