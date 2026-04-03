Обстріл Київщини 3 квітня: є загиблий, поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Ліквідація наслідків російської атаки триває, працюють оперативні служби

Сьогодні вранці, 3 квітня, ворог здійснив масовану атаку на Україну та, зокрема, на Київську область, під прицілом опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський райони. За даними Національної поліції та ДСНС, наслідки ударів є критичними: одна людина загинула, ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні звіти правоохоронців та рятувальників.

Повідомляється, що у Бучанськомєу районі внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, ще одна людина постраждала. Тут ворожим вогнем пошкоджено три багатоповерхівки, автосалон, навчальний заклад та декілька автомобілів. Зокрема, у селі Крюківщина зафіксовано пошкодження покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку, де наразі працюють оперативні служби.

Пошкодження будинку у Крюківщині фото: ДСНС Київщини

В Обухівському районі зафіксовано пряме влучання у багатоповерхівку. У цьому випадку обійшлося без жертв, проте поранення отримали п’ятеро громадян, серед яких є неповнолітній. Крім житлового сектору, в районі понівечено вісім транспортних засобів. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків на місцях прильотів.

Пошкодження будинку в Обухівському районі фото: ДСНС Київщини/Facebook

На Фастівщині через обстріл виникли пожежі у приватному будинку та ветеринарній клініці. Внаслідок удару по ветлікарні загинуло близько 20 тварин, також пошкоджено адміністративну будівлю та понівечено паркани. У цьому районі тілесні ушкодження отримали двоє людей.

Пожежники працюють на місцях влучань фото: ДСНС Київщини

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи та психологи ДСНС, інформація про руйнування продовжує оновлюватися.

Наслідки ворожої атаки 3 квітня 2026 року на Київщині фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, ранок 3 квітня почався для України з масованих атак ворожих безпілотників у різних регіонах. Зокрема, близько 09:05 у Сумах зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста. На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби для ліквідації наслідків та встановлення кількості постраждалих.

Водночас масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини та поранення ще однієї особи. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що окрім загрози БпЛА, по всій країні оголошувалася ракетна небезпека через зліт російського носія «Кинджалів» МіГ-31К.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко переконаний, що гололовною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення.