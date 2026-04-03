Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл Київщини 3 квітня: є загиблий, поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Київщини 3 квітня: є загиблий, поранені, пошкоджено багатоповерхівки
Ліквідація пожежі на місці влучання
фото: ДСНС Київщини

Ліквідація наслідків російської атаки триває, працюють оперативні служби

Сьогодні вранці, 3 квітня, ворог здійснив масовану атаку на Україну та, зокрема, на Київську область, під прицілом опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський райони. За даними Національної поліції та ДСНС, наслідки ударів є критичними: одна людина загинула, ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні звіти правоохоронців та рятувальників.

Повідомляється, що у Бучанськомєу районі внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, ще одна людина постраждала. Тут ворожим вогнем пошкоджено три багатоповерхівки, автосалон, навчальний заклад та декілька автомобілів. Зокрема, у селі Крюківщина зафіксовано пошкодження покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку, де наразі працюють оперативні служби.

Пошкодження будинку у Крюківщині
Пошкодження будинку у Крюківщині
фото: ДСНС Київщини
Обстріл Київщини 3 квітня: є загиблий, поранені, пошкоджено багатоповерхівки фото 1
фото: ДСНС Київщини
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

В Обухівському районі зафіксовано пряме влучання у багатоповерхівку. У цьому випадку обійшлося без жертв, проте поранення отримали п’ятеро громадян, серед яких є неповнолітній. Крім житлового сектору, в районі понівечено вісім транспортних засобів. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків на місцях прильотів.

Пошкодження будинку в Обухівському районі
Пошкодження будинку в Обухівському районі
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Обстріл Київщини 3 квітня: є загиблий, поранені, пошкоджено багатоповерхівки фото 2
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

На Фастівщині через обстріл виникли пожежі у приватному будинку та ветеринарній клініці. Внаслідок удару по ветлікарні загинуло близько 20 тварин, також пошкоджено адміністративну будівлю та понівечено паркани. У цьому районі тілесні ушкодження отримали двоє людей.

Пожежники працюють на місцях влучань
Пожежники працюють на місцях влучань
фото: ДСНС Київщини
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи та психологи ДСНС, інформація про руйнування продовжує оновлюватися.

14 фото
На весь екран
Наслідки ворожої атаки 3 квітня 2026 року на Київщині
фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, ранок 3 квітня почався для України з масованих атак ворожих безпілотників у різних регіонах. Зокрема, близько 09:05 у Сумах зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста. На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби для ліквідації наслідків та встановлення кількості постраждалих.

Водночас масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини та поранення ще однієї особи. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що окрім загрози БпЛА, по всій країні оголошувалася ракетна небезпека через зліт російського носія «Кинджалів» МіГ-31К.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко переконаний, що гололовною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення.  

Теги: Київ Київщина обстріл війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua