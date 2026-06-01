Майже 2,5 проміле: у Києві нетверезий водій влаштував ДТП, його пасажирка в реанімації

Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі
Під час перевірки правоохоронці встановили, що винуватець аварії перебував у стані сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,48 проміле

Поліцейські затримали водія Lada, який сів за кермо напідпитку та травмував свою пасажирку.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Днями, на Берестейському проспекті у Святошинському районі, під час заїзду на шляхопровід, 46-річний керманич легковика не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із електромобілем Tesla, який рухався попереду в тій самій смузі. Від удару водійка Tesla втратила керування та зіткнулася з автомобілем Volkswagen, що їхав попереду.

У результаті автопригоди 40-річна пасажирка автомобіля Lada отримала тяжкі поранення – уламок розбитого скла пошкодив їй яремну вену на шиї. Жінку у тяжкому стані госпіталізували.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що винуватець аварії перебував у стані сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,48 проміле.  

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 КПК України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінницькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей – мати з 12-річною донькою. Аварія трапилася 30 травня близько 10:00 поблизу села Ксаверівка. За попередньою інформацією слідства, 47-річна водійка автомобіля Toyota не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, за кермом якого перебував 38-річний житель Житомирської області.

31 травня на Хмельниччині сталася смертельна ДТП. У селі Правдівка вантажівка Mercedes з’їхала з дороги, зіткнулася з двома припаркованими автомобілями та врізалася у стіну придорожнього кафе. Внаслідок аварії загинула жінка, ще двоє людей отримали травми.

У Києві 2-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону
