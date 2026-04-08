Київ накрила негода з крижаною крупою. Фоторепортаж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Крижана крупа майже повністю вкрила землю у Києві. 8 квітня 2026 рік
фото: glavcom.ua

Дрібна крижана крупа за лічені хвилини вкрила газони та тротуари у столиці

Сьогодні, 8 квітня, погода у Києві різко зіпсувалася. Станом на 11:00 на фоні прогнозованого похолодання температура повітря впала до +4°C, а місто накрила хвиля змішаних опадів, повідомляє кореспондент «Главкома».

Газони у столиці вмить побіліли від крижаної крупи
Газони у столиці вмить побіліли від крижаної крупи
фото: glavcom.ua
Крижана крупа
Крижана крупа
фото: glavcom.ua
Цвітіння форзицій
Цвітіння форзицій
фото: glavcom.ua

Дрібна крижана крупа за лічені хвилини вкрила газони та тротуари. На кадрах із місця подій видно, як білий шар льоду вкриває молоду зелену траву та перші весняні квіти, створюючи аномальний для середини квітня пейзаж.

Квітневе похолодання застало абрикоси у самому розквіті
Квітневе похолодання застало абрикоси у самому розквіті
фото: glavcom.ua
Після теплих вихідних киянам довелося терміново діставати теплий одяг і шукати парасольки
Після теплих вихідних киянам довелося терміново діставати теплий одяг і шукати парасольки
фото: glavcom.ua

Через поєднання дощу та крижаних кульок асфальтне покриття стало надзвичайно слизьким, тож водіям треба бути уважнішими за кермом, аби уникнути аварій. 

Крижана крупа на асфальті
Крижана крупа на асфальті
фото: glavcom.ua
Вулицями міста течуть потоки води, що несуть крижану крупу
Вулицями міста течуть потоки води, що несуть крижану крупу
фото: glavcom.ua

«Главком» писав, що у Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки, через що оголошено I рівень небезпечності (жовтий). За прогнозом синоптиків, вночі 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту температура впаде до 0–3°C. 

Нагадаємо, що метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року.

Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці.

Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.

Київ накрила негода з крижаною крупою. Фоторепортаж
У Києві масово розквітли абрикоси (фото)
Біля Університету Шевченка акція протесту проти ректора: що вимагають і що каже ректор
Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото)
На Оболоні тактильна плитка не витримала першої зими та почала розсипатися (фото)
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

