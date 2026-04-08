Київ накрила негода з крижаною крупою. Фоторепортаж

Крижана крупа майже повністю вкрила землю у Києві. 8 квітня 2026 рік

Дрібна крижана крупа за лічені хвилини вкрила газони та тротуари у столиці

Сьогодні, 8 квітня, погода у Києві різко зіпсувалася. Станом на 11:00 на фоні прогнозованого похолодання температура повітря впала до +4°C, а місто накрила хвиля змішаних опадів, повідомляє кореспондент «Главкома».

Газони у столиці вмить побіліли від крижаної крупи фото: glavcom.ua

Крижана крупа фото: glavcom.ua

Цвітіння форзицій фото: glavcom.ua

Дрібна крижана крупа за лічені хвилини вкрила газони та тротуари. На кадрах із місця подій видно, як білий шар льоду вкриває молоду зелену траву та перші весняні квіти, створюючи аномальний для середини квітня пейзаж.

Квітневе похолодання застало абрикоси у самому розквіті фото: glavcom.ua

Після теплих вихідних киянам довелося терміново діставати теплий одяг і шукати парасольки фото: glavcom.ua

Через поєднання дощу та крижаних кульок асфальтне покриття стало надзвичайно слизьким, тож водіям треба бути уважнішими за кермом, аби уникнути аварій.

Крижана крупа на асфальті фото: glavcom.ua

Вулицями міста течуть потоки води, що несуть крижану крупу фото: glavcom.ua

«Главком» писав, що у Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки, через що оголошено I рівень небезпечності (жовтий). За прогнозом синоптиків, вночі 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту температура впаде до 0–3°C.

Нагадаємо, що метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року.

Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці.

Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.