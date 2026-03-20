Понад 120 локацій: влада кличе киян долучитися до весняного прибирання міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Понад 120 локацій: влада кличе киян долучитися до весняного прибирання міста
До робіт залучені комунальні підприємства, що входять до складу КО «Київзеленбуд», КП «Плесо» та інші
фото: КМДА

Кияни, які бажають долучитися до толок, можуть обрати зручну локацію та приєднатися до прибирання

У столиці розпочався традиційний весняний двомісячник із благоустрою, який охопить понад 120 локацій у всіх районах міста. Протягом двох місяців комунальні служби спільно з містянами впорядковуватимуть парки, сквери, берегові лінії та зони поблизу водойм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Основні роботи зосереджені на санітарному очищенні понад 170 гектарів територій. План заходів передбачає не лише прибирання сміття, а й оновлення зеленого фонду: у місті планують висадити понад 220 дерев, пів тисячі кущів та близько 3 тисяч квітів. Також комунальники відремонтують та пофарбують елементи вуличного благоустрою – лави, урни та огорожі.

Окрему увагу приділять прибережним зонам у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Оболонському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах. Окрім очищення водойм, місто продовжує впорядковувати території, де нещодавно демонтували незаконні тимчасові споруди.

До робіт залучено близько 2 тисяч працівників комунальних підприємств «Київзеленбуд», «Плесо» та інших профільних служб.

Кияни, які бажають долучитися до толок, можуть обрати зручну локацію та приєднатися до прибирання. Організатори забезпечують учасників необхідним інвентарем: рукавичками, пакетами для сміття та граблями. Для участі необхідно заздалегідь зв’язатися з координаторами на місцях. 

Перелік локацій, де проводитимуться роботи 

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, у межах щорічного весняного двомісячника  із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста 18 квітня в Києві відбудеться загальноміська толока. Також з 1 квітня стартує конкурс «30 днів впорядкування міста», до якого можуть долучитися ОСББ, навчальні заклади та активні жителі. Координацію робіт на місцях забезпечують районні держадміністрації, які відповідають за графіки прибирання та інформування киян про проведення толок у їхніх дворах.

Теги: толока місто Київзеленбуд благоустрій сміття конкурс

Новини

