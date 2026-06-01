Кокаїн у подарунковому милі: у Києві винесено вирок винахідливому наркоторговцю

Ірина Міллер
Киянин фасував наркотики у поліетиленові зіп-пакети та пакував їх у подарункові пакети з милом.
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
«Подарунки» зловмисник відправляв адресатам за допомогою служби таксі

У Києві суд призначив термін ґратами 43-річному чоловіку, якого визнали винним у торгівлі наркотиками. Заборонені речовини він пакував у подарункове мило. Про це сьогодні, 1 червня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком»

За матеріалами справи, чоловік налагодив продаж кокаїну. Наркотики він фасував у поліетиленові зіп-пакети та пакував їх у подарункові пакети з милом.

Під час затримання у чоловіка вдома виявили та вилучили кокаїн та амфетамін
«Так звані «подарунки» зловмисник відправляв адресатам за допомогою служби таксі. Під час затримання у чоловіка вдома виявили та вилучили кокаїн та амфетамін», – йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений придбав наркотики для продажу, оскільки пакунки вже мали свого адресата. Про це свідчили відповідні записи. Дії фігуранта кваліфікували за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, поінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці Києва ліквідували міжрегіональний канал збуту кокаїну – вилучено «товару» на майже 8 млн грн. Повідомляється, що правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які організували масштабний канал постачання та збуту кокаїну на території Києва. Над документуванням злочинної діяльності поліцейські працювали кілька місяців, встановивши всіх учасників схеми та маршрути постачання.

Також Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Організатором наркобізнесу виявився 34-річний киянин, він облаштував потужну нарколабораторію в приватному будинку на території Київської області. Масштаби виробництва вражають: щомісяця ділки виготовляли близько 40 кг амфетаміну.

