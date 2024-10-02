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У Києві різко погіршився стан повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві різко погіршився стан повітря
Високий рівень забрудненості фіксується на правому березі
фото: glavcom.ua

1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщин

Сьогодні, 2 жовтня після обіду в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив.  Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини. 

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 60 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 70 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 68 (середній рівень забрудненості).

 

Нагадаємо, станом на 12:00 дня 1 жовтня у столиці всюди, окрім одного району, спостерігалося помітне зменшення забрудненості повітря. Мешканці міста можуть виходити на вулицю та провітрювати приміщення без застережень. Як зазначалося, високий рівень індексу якості повітря залишається лише в Дарницькому районі – пункт моніторингу на вул. Архітектора Вербицького, 26 показує індекс якості повітря 75.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Теги: повітря Київ екологія

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