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Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Прогноз погоди в Україні
Фото: glavcom.ua

В Україні 15 жовтня дощитиме у багатьох регіонах та похолоднішає

15 жовтня в Україні продовжиться зниження температури повітря. Дщитиме майже у всіх регіонах. Протягом доби буде хмарно, з проясненнями. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4-7°C, на півдні країни до +8°C. Вдень повітря прогріється до +11-13°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +14-16°C. В деяких регіонах очікуються заморозки на грунті та в повітрі. В Карпатах, традиційно, буде прохолодніше, особливо на високогір'ї.

Прогноз погоди в Україні 15 жовтня
Прогноз погоди в Україні 15 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, можливий дрібний дощ протягом доби. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-8°C, а вдень підніметься до 10-12°C. У Києві вночі очікується близько 8°C, а вдень – 11°C.

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Теги: Київ вітер повітря прогноз погоди погода Україна

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