Задимленість у Сумах: влада назвала причину

Сумська ОВА радить місцевим обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна

У Сумах станом на ранок четверга, 3 жовтня, спостерігається задимленість. Причиною цьому стали ворожі обстріли РФ. Про це повідомляє Сумська облдержадміністрація.

«Задимленість, яка сьогодні зранку спостерігається у місті Суми – це наслідок ворожих обстрілів. Саме через ворожі атаки сталося загоряння сухої рослинності», – зазначає пресслужба ОВА.

Наразі підрозділи ДСНС працюють над локалізацією і ліквідацією пожеж.

Сумська ОВА радить місцевим обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Нагадаємо, станом на 08:00 3 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині спостерігалася пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.