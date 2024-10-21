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До Києва прийде тимчасове потепління

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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До Києва прийде тимчасове потепління
фото: glavcom.ua

Опадів синоптики не прогнозують 

Сьогодні, 21 жовтня у Києві та області очікується з невелика хмарність. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

До Києва прийде тимчасове потепління фото 1

Температура повітря:

  • по області вночі -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С.
  • у Києві вночі +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.

Нагадаємо, за повідомленням Державної прикордонної служби України, у Карпатах засніжило, а лісами ходять ведмеді. Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -8°С.

Теги: повітря прогноз погоди Сонце

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