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У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА

 Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 8:00 17 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 10 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 7.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 3.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 18.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 285.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 16.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 10 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 6.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 26.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 360.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 16.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 13 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 14.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 4.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 24.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 263.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 22.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 8.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 5.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 32.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 459.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 39.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 10.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 3.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 28.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 377.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 27.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 7.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.2 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 343.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 32.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 12.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 11.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 6.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.2 мкг/м3;
  • озон – 20.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 346.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 22.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 16.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.092 мкЗв/год.

Нагадаємо, погода у Києві та Київській області у четвер, 17 жовтня, очікується хмарною. Можливі прояснення, опадів не прогнозується. 

Теги: повітря погода екологія

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