У Києві 16 вересня змінено рух автобусів: схема

У понеділок, 16 вересня, у Києві зміниться рух автобусів №46 та №112. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Повідомляється, що причиною стало проведення продовольчого ярмарку на вул. Івана Микитенка.

Автобуси рухатимуться від станцій метро «Лівобережна» (маршрут №46) та «Лук’янівська» (маршрут №112) до вул. Миколи Кибальчича за звичайними маршрутами. Далі рух буде організовано через вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.

Обмеження діятимуть з початку руху і до завершення ярмарку.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Така заява пролунала після інформації про те, що через зміни в державному бюджеті Київ недоотримає близько 8 млрд грн до кінця 2025 року.

Раніше з'явилася інформація, що у Києві можуть підвищити ціну на проїзд у громадському транспорті, адже через зміни у державному бюджеті, ухвалені Верховною Радою, місто до кінця 2025 року недоотримає близько 8 млрд грн, а тому більше не зможе покривати збитки перевізників. Про це йшлося у листі Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка. Фінансисти зауважили, що раніше різницю між фактичною собівартістю перевезень та тарифами для пасажирів покривав міський бюджет, проте наразі цієї можливості немає.

За даними Департаменту фінансів КМДА, реальна вартість однієї поїздки в метро складає майже 45 грн, у наземному транспорті – понад 22 грн. При цьому кияни сплачують у кілька разів менше. У департаменті наголошують, що інфляція, зростання тарифів на електроенергію та інші витрати зробили нинішню тарифну модель збитковою.