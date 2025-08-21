Один з районів столиці накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря

Рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці

Увечері 21 серпня у столиці зафіксувано різке погіршення якості повітря. Мешканці Святошинського району Києва відчули сильний запах диму та гарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки та дані моніторингового сайту SaveEcoBot.

За попередніми даними, причиною смогу стало горіння торфовищ у Київській області.

Моніторинг якості повітря показує, що рівень забруднення у Києві перевищує норму. Як відомо, у такий період рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

До слова, 22 серпня, в Києві та області очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Вночі помірний дощ, удень із грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, цього тижня Київ готується до святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків.

Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.