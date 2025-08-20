Головна Київ Новини
Рух транспорту Набережним шосе тимчасово обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух транспорту Набережним шосе тимчасово обмежено (схема)
Обмеження триватимуть з 10:00 до 16:00 в напрямку від моста Метро до Поштової площі
фото: Вікіпедія

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

У середу, 20 серпня, частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе. Про це повідомляє «Київавтодор», інформує «Главком».

Як зазначається, обмеження триватимуть з 10:00 до 16:00 в напрямку від моста Метро до Поштової площі.

Вони пов’язані із ремонтом зливоприймального колодязя поблизу пішохідного мосту, який будуть виконувати дорожники КП ШЕУ Печерського району.

інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

До 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Теги: Київ дороги ремонт

