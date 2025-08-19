Головна Київ Новини
Суд скасував заборону на будівництво скандального ЖК на Осокорках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Суд скасував заборону на будівництво скандального ЖК на Осокорках
Активісти заявили, що готують касаційну скаргу до Верховного Суду, щоб оскаржити судове рішення
фото: Lun.ua

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував заборону на будівництво ЖК «Н2О», дозволивши забудовнику продовжити роботи

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу компанії Stolitsa Group, скасувавши рішення Волинського окружного адміністративного суду від квітня 2025 року, яке забороняло будівництво ЖК «Н2О» на території екопарку «Осокорки» в Києві. Про це повідомила пресслужба забудовника, інформує «Главком».

Як зазначається, суд дійшов висновку, що екопарк «Осокорки» не має офіційного статусу, а його межі не визначені законом. Відтак земельна ділянка, виділена під забудову, не належить до охоронюваного ландшафту, а дозвіл на будівництво визнано законним.

«Таким чином, будівельні роботи на об’єкті тривають на підставі чинного дозволу та відповідної містобудівної документації», – йдеться у повідомленні.

Натомість громадська організація «Екопарк Осокорки» звинуватила суд у маніпуляціях та перекручуванні фактів на користь забудовника. Активісти заявили, що готують касаційну скаргу до Верховного Суду, щоб оскаржити це рішення. 

Як відомо, ділянка на Осокорках була передана в оренду під забудову у 2005 році. Тоді банк «Аркада» планував звести на Осокорках 43 житлові багатоповерхівки комплексів «Патріотика на озерах», «Еврика» тощо, але збанкрутив.  

«Главком» раніше писав, що рекреаційну зону на лівому березі Києва намагається забудувати фірма «Столиця Груп», яку пов’язують з підприємицею Владою Молчановою. Саме ця організація взяла на себе зобов’язання побудувати житло постраждалим інвесторам банку «Аркада». В обмін на це «Столиця Груп» мала б отримати право забудувати дуже дорогу земельну ділянку в столиці – територію Екопарку Осокорки. Домовленість про це зафіксована у Меморандумі, підписантами якого є зокрема Мінрегіон та МВС. Це при тому, що саме правоохоронці мали б з’ясувати, куди зникли гроші постаждалих інвесторів, і саме за ці кошти можна було б добудувати житло, а не віддавати під забудову особливо цінні землі Екопарку.

Попри те, що прокуратура зверталася до уряду, аби Кабмін сприяв пошуку альтернативної ділянки для висоток, ситуація не змінилася. Екопарку Осокорки далі загрожує забудова. На земельній комісії у міськраді у листопаді 2024 року депутати схвалили документ, який передбачає поновлення оренди двох ділянок для товариства «Контактбудсервіс». Його внесли з голосу представники інвестора. «За» проголосували майже всі члени комісії. Лише чотири депутати не голосували. 

На земельній комісії у міськраді у листопаді 2024 року депутати схвалили документ, який передбачає поновлення оренди двох ділянок для товариства «Контактбудсервіс». Його внесли з голосу представники інвестора. «За» проголосували майже всі члени комісії. Лише чотири депутати не голосували. 

Поіменне голосування членів земельної комісії Київради за питання, яке лобіював представник забудовника Екопарку Осокорки
Поіменне голосування членів земельної комісії Київради за питання, яке лобіював представник забудовника Екопарку Осокорки

«Контактбудсервіс» належить компаніям, що юридично не мають до згаданого вище ТОВ «Столиця Груп» жодного стосунку. Через компанію-прокладку «Контактбудсервіс» оформлений на кіпрський офшор, ймовірно, з підставними бенефеціарами. Ще у 2021 році, одним з її бенефіціарів була депутатка Київради Богдана Тимощук («Батьківщина»). Але компанії з тими самими бенефіціарами, які є в «Контактбудсервісі», беруть участь в інших будівельних проєктах «Столиці груп».

Тобто, оренду землі де-факто поновлюють компанії, що навіть не є підписантом Меморандуму, і взагалі не має перед постраждалими інвесторами жодних зобов’язань. Крім забудовника та вже згаданих МВС та Мінрегіону, підписантами Меморандуму стали влада Києва, СБУ та Дмитро Ісаєнко нардеп, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ.

Суд скасував заборону на будівництво скандального ЖК на Осокорках фото 1
фото: із Facebook Сергія Любченка

Та на такі умови не погоджуються активні мешканці столиці, які створили ініціативну «Екопарк Осокорки» наголошує Анна Адамчук: «Під приводом добудови житла для «аркадівців» забудують ліс і заплавні луки – цінну екосистему лівобережної заплави Дніпра, з рідкісними природними оселищами та представниками флори і фауни. У житті міста ця зелена зона відіграє надзвичайно важливу екологічну, рекреативну і оборонну функції, захищаючи від ворожої військової техніки південну частину Києва природною перешкодою із системи озер, каналів і боліт».

Поруч розташований сміттєпереробний завод «Енергія», станція теплопостачання «Позняки», Бортницька станція аерації. Тому природа тут зменшує негативний вплив цих об’єктів, який відчувають мешканці Дарницького району. 

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук. Про це повідомив народний депутат Гео Лерос. За даними політика, рішення не випускати Столара з країни начебто пов’язане з вимогою Єрмака переписати частку у бізнесі на Андрія Колюбаєва – друга очільника Офісу президента. Йдеться про будівельні компанії ENSO та bUd development.

У 2020 році власники цих компаній Вадим Столар, Влада Молчанова і Юрій Горовий продали 60% бізнесів Віктору Медведчуку за $65 млн. Згодом 10-12% опинилися в руках Артема Колюваєва. Його наприкінці 2020 року «в рамках врегулювання відносин із Банковою» завів Медведчук. Через початок повномасштабного вторгнення Росії та обміну Медведчука, його частка в цьому бізнесі залишилася «безхозною» і повністю опинилась в управлінні Вадима Столара. Як повідомляли ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії Вадим Столар проживав на Лазурному узбережжі Франції і став фігурантом журналістського розслідування про VIP-біженців «Батальйон Монако».

Теги: Київ забудова

