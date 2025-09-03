Головна Київ Новини
Біля посольства США у Києві затримано чоловіка (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Біля посольства США у Києві затримано чоловіка (фото)
Затриманння чоловіка біля посольства США у Києві
фото: glavcom.ua

На місці події перебувають правоохоронці та охорона посольства США

Сьогодні, 3 вересня, біля центрального входу до посольства США, затримано невідомого чоловіка з камуфляжним рюкзаком. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На місці події перебувають  правоохоронці та охорона посольства США. 

Чоловік лежить на траві перед входом по установи, він одягнений у штани кольору хакі, поряд валяється камуфляжний рюзак. 

Нагадаємо, під посольством США у Києві час від часу відбуваються мітинги. Зокрема, 26 лютого, біля посольства США у Києві відбувається анонсований учора мітинг «Америко, прокинься!». Кияни, які  прийшли на акцію, звертаються до нової американської адміністрації з вимогою не здавати Україну.

15 серпня люди вийшли на мирну акцію протесту до посольства США, щоб підтримати цивільних заручників, військових полонених та зниклих безвісти. Також учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії. Основні вимоги – звільнити всіх полонених та заручників та не говорити про Україну без України. Учасники акції також турбуються, що на сьогоднішніх переговорах між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним мова може йти про територіальні поступки. Усі звернення було продубльовано англійською мовою.

До слова, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства

 

