У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало

Чоловік вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі

Киянин вирішив накласти на себе руки, поліція наразі з’ясовує всі обставини та причини вчинку

У Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки. Трапилося це у Дніпровському районі на вулиці Воскресенській. Як інформує «Главком», світлини інциденту з’явилися у місцевих пабліках.

Як розповіли tsn.ua у поліції Дніпровського району, після падіння з висоти людина залишилась живою.

«Чоловік – місцевий мешканець. Йому 36 років. Він вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі. Наразі чоловіка ушпиталили з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма», «закрита травма живота» та «травма грудної клітини», – розповіли у поліції Дніпровського району.

Правоохоронці додають, що наразі встановлюють всі обставини події. Попередньо відомо, що чоловік наважився на такий відчайдушний крок з метою самогубства – не хотів жити. Що саме стало причиною – з’ясовують слідчі.

