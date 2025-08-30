У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало
Киянин вирішив накласти на себе руки, поліція наразі з’ясовує всі обставини та причини вчинку
У Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки. Трапилося це у Дніпровському районі на вулиці Воскресенській. Як інформує «Главком», світлини інциденту з’явилися у місцевих пабліках.
Як розповіли tsn.ua у поліції Дніпровського району, після падіння з висоти людина залишилась живою.
«Чоловік – місцевий мешканець. Йому 36 років. Він вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі. Наразі чоловіка ушпиталили з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма», «закрита травма живота» та «травма грудної клітини», – розповіли у поліції Дніпровського району.
Правоохоронці додають, що наразі встановлюють всі обставини події. Попередньо відомо, що чоловік наважився на такий відчайдушний крок з метою самогубства – не хотів жити. Що саме стало причиною – з’ясовують слідчі.
Раніше в Києві дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району.
До слова, у Гостомелі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху житлового будинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Як повідомлялось, у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху.
