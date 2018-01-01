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    У Києві 26 лютого відбудеться мітинг на Майдані, присвячений опору окупації Криму

    Заходи на підтримку деокупації півострова відбудуться також на Запоріжжі та Херсонщині
    У Києві 26 лютого відбудеться мітинг на майдані Незалежності, який організовує Меджліс кримськотатарського народу і громадські та правозахисні організації. «Ми закликаємо киян, гостей столиці знайти час і виявити солідарність із тими, хто сьогодні на окупованій території», - повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова
    • Сьогодні, 16:17
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    Заходи на підтримку деокупації півострова відбудуться також на Запоріжжі та Херсонщині

    У Києві 26 лютого відбудеться мітинг на майдані Незалежності, який організовує Меджліс кримськотатарського народу і громадські та правозахисні організації.

    «Ми закликаємо киян, гостей столиці знайти час і виявити солідарність із тими, хто сьогодні на окупованій території», - повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова громадського об'єднання «Кримськотатарський ресурсний центр» Ескендер Барієв.

    «Ми сподіваємося, що вже в цьому році 25-26 лютого в деяких столицях Європи та Північної Америки вийдуть люди... і висловлять свою солідарність у боротьбі за звільнення Криму ненасильницьким шляхом», - сказав він.

    За його словами, заходи на підтримку деокупації півострова відбудуться і в регіонах, що сусідять із Кримом, - у Мелітополі (Запорізька область) і в Генічеському районі (Херсонська область).

    Мітинг на столичному Майдані відбудеться 26 лютого з 18:00 по 20:00.

    На сторінці у Facebook, присвяченій мітингу Солідарності у столиці. Меджліс опублікував свою заяву:

     26 лютого 2014 року близько 15 тисяч кримських татар, тисячі українців і жителів Криму інших національностей на заклик Меджлісу кримськотатарського народу прийшли до Верховної Ради АР Крим і не дозволили проросійським депутатам прийняти антиконституційні рішення щодо відділення Криму від України.

    26 лютого 2014 року громадянське суспільство Криму мирним шляхом в правовий спосіб відстояло територіальну цілісність України, не дозволивши Росії та її агентам в Криму провести позачергову сесію, щоб зімітувати нібито добровільний "перехід" Криму до Росії. Тому 26 лютого - це День кримського опору!

    Однак, вранці 27 лютого 2014 року Путін ввів в дію силовий варіант захоплення Криму. Згодом всі вулиці міст і магістральні дороги півострова заповнили російські війська. Ними ж було захоплено адміністративні будівлі, взято в облогу гарнізони збройних сил України, захоплені морські порти та аеродроми.

    Масовий ненасильницький опір жителів Криму, на жаль, не зміг запобігти тимчасовій окупації Криму, яка триває вже чотири роки. У заручниках російських окупантів залишається кримськотатарський народ - корінний народ Криму, сотні тисяч українців і жителів півострова інших національностей, які зберігають вірність Українській державі.

    Вони зберігають гідність і чекають нашої з вами допомоги!
    Вони вірять Україні і сподіваються на якнайшвидше відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах!

    Вони ненавидять російських окупантів і мріють про день, коли останній російський загарбник залишить Крим.

    Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки і допомоги!

    26 лютого 2018 року ми продемонструємо нашу солідарність з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, що проживають в тимчасово окупованому Росією Криму і зберігають власну гідність та вірність Україні.
    Ми здіймемо разом державні прапори України і кримськотатарські національні прапори, вшануємо пам'ять убитих російськими окупантами співгромадян, піднімемо портрети насильно викрадених співвітчизників і політичних в'язнів, взятих в заручники ФСБ РФ.

    Ми продемонструємо відеокадри тих подій які відбувались 26 лютого 2014 року 

    26 лютого 2018 року ми разом скажемо: «Ні російської окупації!»

    26 лютого 2018 роки ми збираємося на Майдані Незалежності о 18:00 з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, що проживають в тимчасово окупованому Росією Криму.

     

     

    Крим кримські татари окупанти в Криму Меджліс
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