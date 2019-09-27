У Києві 27 вересня туман, видимість 200-500 м, – Укргідрометцентр



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Столичних водіїв просять знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом та тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

Уранці 27 вересня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялось, у Києві у п’ятницю, 27 вересня, очікується невеликий дощ, вдень буде сухо. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5−10 м/c. Температура вночі 8−10°, вдень 15−17°.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

У суботу, 28 вересня, у Києві синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/c. Температура вночі 7−9°, вдень 16−18°.

Нагадаємо, у Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі. Як повідомляє патрульна поліція Києва, з початком дощів в Києві в поліцію надійшло понад 200 повідомлень про дорожньо-транспортних пригодах.

«Пішоходів закликаємо бути особливо обережними і уважними при переході дороги і робити це тільки в дозволеному для цього місці», - йдеться у повідомленні патрульної поліціїКиєва.