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У Києві 75% жителів вже з теплопостачанням

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві 75% жителів вже з теплопостачанням
У Києві теплопостачання мають 75% жителів столиці
фото з відкритих джерел

Тепловики продовжують працювати вже другу добу, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці

Теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва після вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупантів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що тепловики продовжують працювати вже другу добу, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці.

Раныше повідомлялося, що водопостачання повернули всім мешканцям столиці, половина з них – вже з теплом.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.

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