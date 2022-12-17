У Києві 75% жителів вже з теплопостачанням
Тепловики продовжують працювати вже другу добу, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці
Теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва після вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупантів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що тепловики продовжують працювати вже другу добу, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці.
Раныше повідомлялося, що водопостачання повернули всім мешканцям столиці, половина з них – вже з теплом.
Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.
Раніше Кличко розповів, як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання.
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