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У Києві агресивний чоловік з ножем хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві агресивний чоловік з ножем хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні
Завдяки злагодженій співпраці усіх причетних, трагедії вдалося уникнути
фото: «Муніципальна охорона»

Охоронники, які прибули на місце події, побачили на підвіконні відчиненого вікна агресивного чоловіка з ножем у руках

У Києві чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну організацію «Муніципальна охорона». 

Повідомляється, що охоронникам «Муніципальної охорони» разом із медперсоналом вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.

За словами охоронців, про чоловіка, який хоче вистрибнути з вікна на пʼятому поверсі муніципалам повідомила медсестра приймального відділення.

«Охоронники одразу прибули на місце події і побачили на підвіконні відчиненого вікна агресивного чоловіка з ножем у руках. Він нікого не підпускав до себе і не хотів спілкуватися», – йдеться у повідомленні. 

Вказується, що муніципали разом із медперсоналом намагалися встановити контакт з пацієнтом і відволікали його від думок про самогубство. Тим часом представники лікарні викликали поліцейських та родичів пацієнта. Саме родичу вдалося переконати чоловіка не робити дурниць і злізти з вікна, тож трагедії вдалося уникнути. 

Нагадаємо, Київ став епіцентром подій, гідних голлівудського бойовика: стрілянина в офісі, втеча з місця події та трагічний фінал на Північному мосту. Невідомий відкрив вогонь по жінці, а потім звів рахунки з життям. 

Раніше борг у $120 тис. обернувся стріляниною та побиттям: у Києві трьом чоловікам оголошено підозру за напад на іноземця. Кредитори, не дочекавшись повернення грошей, влаштували справжнє переслідування. Слідчі прокуратури встановили, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути $120 тис. чоловік в обумовлені строки не зміг.

Теги: самогубство чоловік охорона Київ лікарня

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