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У Києві стартував саміт «Підтримуй Україну»: трансляція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві стартував саміт «Підтримуй Україну»: трансляція
Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери на саміті
скріншот з відео

У заході візьмуть участь лідери країн, дипломати і представники міжнародних організацій

У Києві проходить саміт «Підтримуй Україну». У ньому беруть участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію події.

Захід присвячений до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Участь братимуть лідери держав, дипломати та представники міжнародних організацій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій. 

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Теги: Київ війна Володимир Зеленський Європейський союз

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