У Києві погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Радіаційний фон у всьому місті у норм

Станом на 8:00 7 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 47 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 29.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 35.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 24.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 211 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 66 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 53 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 55.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 30.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 41.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 39.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 7.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 469.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 41.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 13.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 49 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 58.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 29.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 40.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 40.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 13.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 452.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 48.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 52 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 46.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 33.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 40.7 мкг/м3;

діоксид сірки – 22.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 441.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 32.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.088 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 59 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 61.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 33.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 46.4 мкг/м3;

оксид вуглецю – 583.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 73.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 20.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 66 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 150.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 77.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 118.8 мкг/м3;

озон – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 2376.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 105.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 17.1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 321.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

* Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання.

Зауважимо, що 6 березня середній рівень забрудненості фіксувався лише на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22. На інших пунктах моніторипгу фіксувався низький та дуже низький рівень рівень забрудненості.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень.