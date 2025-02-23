У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря: варто обмежити перебування на вулиці

Станом на 06:40 вологість повітря в Києві складає 70%

Рівень забрудненості повітря у столиці може спричинити дискомфорт при диханні

У столиці сьогодні знову зафіксовано погіршення якості повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 06:40 23 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 110.

Цей рівень забрудненості шкідливий. І може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 06:40 вологість повітря складає 70%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, на Київщині сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, місцями 21° морозу; вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.