У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря: варто обмежити перебування на вулиці
Рівень забрудненості повітря у столиці може спричинити дискомфорт при диханні
У столиці сьогодні знову зафіксовано погіршення якості повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 06:40 23 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 110.
Цей рівень забрудненості шкідливий. І може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Станом на 06:40 вологість повітря складає 70%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, на Київщині сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°, місцями 21° морозу; вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.
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