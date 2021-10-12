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    ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)

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    62-річну пасажирку автомобіля ушпиталили - ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)
    62-річну пасажирку автомобіля ушпиталили
    фото vn.npu.gov.ua

    71-річний водій одесит не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в дерево

    На Вінниччині у Гайсинському районі сталася смертельна аварія. 12 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій та травмувалася пасажирка. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    ДТП сталася неподалік села Нижня Кропивна. За попередньою інформацією, 71-річний водій автомобіля Kia Mohave, житель Одеси, не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, внаслідок чого зіткнувся з деревом та перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер, а його 62-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

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    ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)
    ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)
    ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)
    ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)

    Нині поліція з'ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

    Нагадаємо, на вулиці Оборони Києва, прилеглій до автодороги Київ–Чоп, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки КамАЗ та легковика Mitsubishi. Аварія трапилась близько 18 години. Mitsubishi на великій швидкості врізався в зустрічну вантажівку.

    До слова, ворота Генерального консульства Російської Федерації в Одесі в ніч на 12 жовтня невідомі облили червоною фарбою.

    Як повідомлялося, жахлива аварія сталася на Лісовому проспекті у Києві вдень 11 жовтня. Власник Skoda Octavia на величезній швидкості збив чоловіка, який переходив дорогу у призначеному для цього місці.

    Теги: ДТП дороги вантажівки водій аварія Вінниччина поліція
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    ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)