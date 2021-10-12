ДТП у Гайсинському районі: загинув водій та постраждала пасажирка (фото)

71-річний водій одесит не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в дерево

На Вінниччині у Гайсинському районі сталася смертельна аварія. 12 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій та травмувалася пасажирка. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

ДТП сталася неподалік села Нижня Кропивна. За попередньою інформацією, 71-річний водій автомобіля Kia Mohave, житель Одеси, не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, внаслідок чого зіткнувся з деревом та перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер, а його 62-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

Нині поліція з'ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на вулиці Оборони Києва, прилеглій до автодороги Київ–Чоп, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки КамАЗ та легковика Mitsubishi. Аварія трапилась близько 18 години. Mitsubishi на великій швидкості врізався в зустрічну вантажівку.

До слова, ворота Генерального консульства Російської Федерації в Одесі в ніч на 12 жовтня невідомі облили червоною фарбою.

Як повідомлялося, жахлива аварія сталася на Лісовому проспекті у Києві вдень 11 жовтня. Власник Skoda Octavia на величезній швидкості збив чоловіка, який переходив дорогу у призначеному для цього місці.