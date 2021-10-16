19-річна українка загинула внаслідок ДТП у Польщі (фото)

Водій автівки не впорався із керуванням, пасажирка загинула від отриманих травм

Аварія сталася на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень

У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася в суботу вранці в Любуському воєводстві на заході Польщі, загинула 19-річна громадянка України, повідомляє Gazeta Lubuska.

ДТП сталося на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець, з нез’ясованих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у рів і автомобіль перекинувся.

У результаті аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали.

На місці події працювали рятувальними, медики, поліцейські та працівники прокуратури.

Нагадаємо, раніше неподалік міста Немодлін у південно-західній Польщі мікроавтобус з українськими громадянами потрапив в аварію, п'ятьох з них ушпиталили.

Дорожньо-транспортна пригода сталася o 06:15 (за місцевим часом) 14 жовтня на автостраді А4 у напрямку Вроцлава. Мікроавтобус, в якому перебували восьмеро громадян України, в'їхав у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду.

Нагадаємо, 29 вересня у Лодзькому воєводстві Польщі у результаті аварії загинули троє громадян України, ще один отримав поранення.

25 вересня у селі Ліґота-Мала поблизу польського міста Олесніца автомобіль з українцями потрапив у ДТП. У результаті аварії загинув громадянин України.

Наприкінці липня у Лодзинському воєводстві в Польщі сталася аварія за участі автомобіля та автобуса, який перевозив українських громадян. У результаті аварії постраждали десятеро людей, семеро з яких – українці. Згодом двоє українців померли у лікарні.

Вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро дістали травми.

6 березня приблизно на тому ж самому місці, на автостраді A4 поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 кілометрів від кордону з Україною, сталася аварія. Тоді рейсовий автобус Познань-Херсон перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. У ньому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв.