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    У Києві автівка Uber на повному ходу влетіла у вантажівку

    Легковик врізався у вантажівку, яка стояла посеред дороги на аварійці через поломку
    У середу, 27 грудня, близько 01:30 у Києві на Жулянському шляхопроводі, у бік Одеської площі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика.  «Водій вантажівки DAF зупинився посеред дороги через поломку, керманич увімкнув аварійки, поставив аварійний знак, а вже через 15-20 хвилин на повному ходу у
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    ДТП на Жилянському шляхопроводі
    Фото: Київ оперативний
    ДТП на Жилянському шляхопроводі

    Легковик врізався у вантажівку, яка стояла посеред дороги на аварійці через поломку

    У середу, 27 грудня, близько 01:30 у Києві на Жулянському шляхопроводі, у бік Одеської площі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика. 

    «Водій вантажівки DAF зупинився посеред дороги через поломку, керманич увімкнув аварійки, поставив аварійний знак, а вже через 15-20 хвилин на повному ходу у задню частину його авто в’їхав легковик Hyundai (Uber)», - повідомляє «Київ оперативний».

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    У Києві автівка Uber на повному ходу влетіла у вантажівку
    У Києві автівка Uber на повному ходу влетіла у вантажівку
    У Києві автівка Uber на повному ходу влетіла у вантажівку
    У Києві автівка Uber на повному ходу влетіла у вантажівку

    Серйозно травмувалися пасажир та водій легковика, яких було терміново госпіталізовано.

    Станом на ранок рух транспорту був ускладнений через цю ДТП.

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