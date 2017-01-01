У Києві автівка Uber на повному ходу влетіла у вантажівку

Легковик врізався у вантажівку, яка стояла посеред дороги на аварійці через поломку

У середу, 27 грудня, близько 01:30 у Києві на Жулянському шляхопроводі, у бік Одеської площі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика. «Водій вантажівки DAF зупинився посеред дороги через поломку, керманич увімкнув аварійки, поставив аварійний знак, а вже через 15-20 хвилин на повному ходу у



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Фото: Київ оперативний ДТП на Жилянському шляхопроводі

Легковик врізався у вантажівку, яка стояла посеред дороги на аварійці через поломку

У середу, 27 грудня, близько 01:30 у Києві на Жулянському шляхопроводі, у бік Одеської площі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика.

«Водій вантажівки DAF зупинився посеред дороги через поломку, керманич увімкнув аварійки, поставив аварійний знак, а вже через 15-20 хвилин на повному ходу у задню частину його авто в’їхав легковик Hyundai (Uber)», - повідомляє «Київ оперативний».

Серйозно травмувалися пасажир та водій легковика, яких було терміново госпіталізовано.

Станом на ранок рух транспорту був ускладнений через цю ДТП.