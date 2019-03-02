У Києві автівка влетіла у відбійник, водій утік



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Поліцейські поділилися думкою, що в момент аварії в салоні знаходився тільки водій Фото: kiev.informator.ua

Інцидент стався близько 02.30 на Харківському шосе

Вночі 2 березня в Києві автомобіль Suzuki Grand Vitara влетів у відбійник. Водій Suzuki після цього втік з місця події. При цьому швидкість, з якою рухався автомобіль рухався, була такою, що зрушила відбійник в асфальті.

Інцидент стався близько 02.30 на Харківському шосе.

За попередньою інформацією, Grand Vitara на великій швидкості врізалася в розділову смугу, від чого пошкодила днище і передні покришки, а також розірвала асфальт, після чого завершила свій шлях у відбійнику, також пошкодивши при цьому асфальт. Водій зник з місця події.

Поліцейські поділилися думкою, що в момент аварії в салоні знаходився тільки водій. У будь-якому випадку, з'ясовувати обставини інциденту належить правоохоронцям. Також копи відзначили, що на момент, коли вони прибули на місце, двигун машини все ще працював. При цьому заглушити мотор не представлялося можливим, так як в замку запалювання застряг уламок ключа.

Джерело: Інформатор