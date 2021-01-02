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    Авто

    VW припиняє виробництво електромобіля e-Golf

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    VW припиняє виробництво електромобіля e-Golf - VW припиняє виробництво електромобіля e-Golf
    VW припиняє виробництво електромобіля e-Golf

    На конвеєрі e-Golf змінить модель ID.3

    Випуск електромобілів e-Golf на заводі Volkswagen в Дрездені з сьогоднішнього дня припинено.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    На конвеєрі його змінить модель ID.3.

    Електромобіль VW e-Golf був створений в 2014 році на базі моделі Golf сьомого покоління, розрахованої на двигуни внутрішнього згоряння.

    Крім заводу в Дрездені, e-Golf випускав завод у Вольфсбурзі, що припинив збірку цієї моделі влітку. За весь час два підприємства автоконцерну виготовили 145 561 електромобіль.

    Що стосується ID.3, в VW розраховують на набагато більші обсяги. У планах компанії – зробити до кінця наступного року більше ID.3, ніж було вироблено e-Golf за всі шість років.

    У Дрездені випуск ID.3 повинен початися вже в наступному місяці.

    VW вже поставив близько 30 000 електромобілів ID.3 і планує збільшити виробництво, щоб задовольнити попит, який може стати значним, так як вартість даного елеткромобіля буде на порядок нижче гольфу.

    Теги: Німеччина завод автомобіль модель
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