VW припиняє виробництво електромобіля e-Golf

На конвеєрі e-Golf змінить модель ID.3

Випуск електромобілів e-Golf на заводі Volkswagen в Дрездені з сьогоднішнього дня припинено.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На конвеєрі його змінить модель ID.3.

Електромобіль VW e-Golf був створений в 2014 році на базі моделі Golf сьомого покоління, розрахованої на двигуни внутрішнього згоряння.

Крім заводу в Дрездені, e-Golf випускав завод у Вольфсбурзі, що припинив збірку цієї моделі влітку. За весь час два підприємства автоконцерну виготовили 145 561 електромобіль.

Що стосується ID.3, в VW розраховують на набагато більші обсяги. У планах компанії – зробити до кінця наступного року більше ID.3, ніж було вироблено e-Golf за всі шість років.

У Дрездені випуск ID.3 повинен початися вже в наступному місяці.

VW вже поставив близько 30 000 електромобілів ID.3 і планує збільшити виробництво, щоб задовольнити попит, який може стати значним, так як вартість даного елеткромобіля буде на порядок нижче гольфу.