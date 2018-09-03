У Києві автомобіль Uber протаранив маршрутку



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Фото: Інформатор В результаті зіткнення Nissan отримав серйозні пошкодження

Маршрутка почала гальмувати, а таксист не помітив маневру і врізався в неї

У понеділок, 3 вересня, на проспекті Свободи, 20 у Києві сталася ДТП: зіткнулися маршрутний автобус «Богдан» №455 і Nissan Leaf служби таксі Uber.

Аварія трапилася близько 6:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, обидва автомобілі їхали в бік проспекту Правди. У таксі перебувала пасажир-дівчина. Як розповів водій Uber, маршрутка почала гальмувати, але він не помітив маневру. В останній момент Nissan намагався піти від зіткнення, але вже було пізно.

В результаті зіткнення Nissan отримав серйозні пошкодження.

На місце виїжджали медики, вони надали допомогу пасажирові таксі на місці. Госпіталізація не знадобилася.

Поліцейські зазначили, що у маршрутці пасажирів не було.

На місце виїжджали патрульні. Подробиці ДТП з'ясовуються.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.