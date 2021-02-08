На Київщині рятувальники зняли хлопця з балкона на третьому поверсі (фото)

Патрульні передали хлопця під нагляд бабусі

У суботу, 6 лютого, білоцерківські патрульні зупинили 18-річного хлопця від спроби вчинити самогубство.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, близько 14 години патрульні отримали виклик про те, що молодий хлопець планує вчинити самогубство.

Прибувши на місце події, на одному із балконів на третьому поверсі багатоквартирного будинку інспектори помітили хлопця.

Поліцейські спробували встановити контакт із ним і відмовити парубка від подібного вчинку.

Під час розмови хлопець розповів, що хоче стрибнути, оскільки його зачинили у квартирі.

Патрульні продовжували розмовляти з хлопцем, допоки не прибули рятувальники та не зняли його з балкона.

Цілого та неушкодженого парубка патрульні передали під нагляд бабусі.

Як повідомлялося, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.