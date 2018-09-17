У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет



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Фото: Еспресо У Києві безхатько знайшов тіло новонародженої дитини

Чоловік знайшов тіло немовляти у дворі багатоповерхівок

У Солом‘янському районі столиці безпритульний знайшов мертву новонароджену дівчинку.

Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

Чоловік знайшов тіло немовляти у дворі багатоповерхівок на вулиці Липківського.

Дитина була загорнута в пакет.

На місці працювали патрульні поліцейські та слідчі, які встановлюють обставини події.

У поліції поки не прокоментували інцидент.





Раніше повідомлялося, що на вулиці Катериненській в Одесі чоловік та жінка у нетверезому стані залишили дитину 5 місяців без догляду.