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    У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет

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    У Києві безхатько знайшов тіло новонародженої дитини - У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет
    Фото: Еспресо
    У Києві безхатько знайшов тіло новонародженої дитини

    Чоловік знайшов тіло немовляти у дворі багатоповерхівок

    У Солом‘янському районі столиці безпритульний знайшов мертву новонароджену дівчинку.

    Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

    Чоловік знайшов тіло немовляти у дворі багатоповерхівок на вулиці Липківського.

    Дитина була загорнута в пакет.

    На місці працювали патрульні поліцейські та слідчі, які встановлюють обставини події.

    У поліції поки не прокоментували інцидент.

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    У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет
    У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет
    У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет
    У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет
    У Києві безхатько знайшов мертве немовля, загорнуте у пакет
    Фото: Еспресо

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Катериненській в Одесі чоловік та жінка у нетверезому стані залишили дитину 5 місяців без догляду.

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