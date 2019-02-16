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    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет

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    У Києві Mercedes перекинувся і влетів в громадський туалет - У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    У Києві Mercedes перекинувся і влетів в громадський туалет
    Фото: Інформатор

    Daewoo Lanos підрізав джип Mercedes, після чого той перекинувся

    15 лютого біля станції метро «Либідська» сталася ДТП. Daewoo Lanos підрізав джип Mercedes, після чого той перекинувся і врізався в громадський туалет.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Обійшлося без постраждалих. ДТП сталося о 22:35.

    Водій Mercedes розповів, що він рухався по вулиці Велика Васильківська. Несподівано перед ним Lanos змінив напрямок і пішов на розворот в бік ТРЦ Ocean Plaza. Хлопець не встиг зреагувати, вилетів на бордюр, перекинувся і зупинився об стіну громадського туалету.

    В салоні позашляховика їхав хлопець зі своєю дівчиною. Вони відбулися переляком. На місці працював екіпаж патрульної поліції.

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    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    У Києві біля метро «Либідська» Mercedes перекинувся і влетів в туалет
    Фото: Інформатор

    Обставини ДТП з’ясовуються.

    Як повідомлялося, на Столичному шосе зіткнулися Mercedes ML і Toyota Rav 4. Від удару обидва автомобілі виявилися в заметі.

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