Біля бази «Динамо» зіткнулися два позашляховики і вилетіли з дороги (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обидва автомобілі винесло в замет на узбіччі Фото: Інформатор

Пасажирку Toyota в шоковому стані госпіталізували медики

У четвер, 14 лютого, на Столичному шосе не поділили дорогу позашляховики Mercedes ML і Toyota Rav 4. Від зіткнення обидва автомобілі вилетіли на зустрічну смугу і опинилися в заметі, прямо під покажчиком біля в'їзду на базу «Динамо» Київ.

Аварія трапилася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили очевидці ДТП, обидва автомобілі рухалися з Києва в бік Обухова. Навпроти заїзду на базу футбольного клубу «Динамо» Toyota почала здійснювати розворот з правої смуги. Водій Mercedes, що їхав позаду, спробував уникнути зіткнення, виїхавши на зустрічну смугу, але не встиг. Удар припав у водійські і пасажирські двері Toyota, обидва автомобілі по інерції винесло в замет на узбіччі.

На щастя, обійшлося без травм. Пасажирка Toyota перебувала в шоковому стані, медики вирішили госпіталізувати її з місця події для детального огляду.

Як повідомив водій Mercedes, наявність замету допомогла уникнути більш серйозних наслідків для всіх учасників ДТП. У лічених метрах від нього знаходиться бетонний покажчик і зупинка громадського транспорту.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 14 лютого на вулиці Борщагівській у Києві Kia на великій швидкості влетів у Nissan і відправив його в стовп.