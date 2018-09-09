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    У Києві через пасажира на коліях зупиняли рух поїздів метро

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    Станція метро&nbsp;&laquo;Контрактова площа&raquo; - У Києві через пасажира на коліях зупиняли рух поїздів метро
    Станція метро «Контрактова площа»

    Збій у графіку стався через пасажира на коліях на станції Контрактова площа»

    У Києві на «синій гілці» метро стався збій у русі через пасажира на рейках.

    Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену в неділю, 9 вересня.

    «Збій у графіку стався через пасажира на коліях на станції «Контрактова площа», - повідомили в прес-службі.

    Зараз, як зазначили в столичній підземці, рух поїздів по «синій лінії» відновлено у звичному режимі.

    Нагадаємо, у вагонах київського метро почали економити на освітленні.

    До слова, у Нью-Йорку, через 17 років після терактів 11 вересня 2001 року, відкрили станцію метро Cortlandt Street, яка була розташована під хмарочосами Всесвітнього торгового центру.

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