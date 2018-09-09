У Києві через пасажира на коліях зупиняли рух поїздів метро



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Станція метро «Контрактова площа»

Збій у графіку стався через пасажира на коліях на станції Контрактова площа»

У Києві на «синій гілці» метро стався збій у русі через пасажира на рейках.

Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену в неділю, 9 вересня.

«Збій у графіку стався через пасажира на коліях на станції «Контрактова площа», - повідомили в прес-службі.

Зараз, як зазначили в столичній підземці, рух поїздів по «синій лінії» відновлено у звичному режимі.

Нагадаємо, у вагонах київського метро почали економити на освітленні.

До слова, у Нью-Йорку, через 17 років після терактів 11 вересня 2001 року, відкрили станцію метро Cortlandt Street, яка була розташована під хмарочосами Всесвітнього торгового центру.