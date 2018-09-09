У Нью-Йорку відкрили станцію метро, яка була зруйнована під час терактів 11 вересня



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Станція метро тепер називається WTC Cortlandt

В ході ремонтних робіт була повністю відновлена стеля і перекладені 365 метрів колій

У Нью-Йорку, через 17 років після терактів 11 вересня 2001 року, відкрили станцію метро Cortlandt Street, яка була розташована під хмарочосами Всесвітнього торгового центру (ВТЦ).

Про це повідомляє CBC News з посиланням на муніципальне транспортне агентство (MTA).

Як зазначає телеканал, станція була зруйнована, коли впали вежі ВТЦ. Частина уламків від цих зруйнованих будівель провалилася під землю в метро. В ході ремонтних робіт була повністю відновлена стеля і перекладені 365 метрів колій. Станція метро також перейменована і носить назву WTC Cortlandt (World Trade Center - пер. з англ Всесвітній торговий центр).

MTA повідомило, що в назві станції є відсилання до того, що вона була частиною Всесвітнього торгового центру, а також вулиці Кортландт, яка знаходилася над станцією метро, коли вона була відкрита в 1918 році. Згодом вулицю прибрали через будівництво ВТЦ у 1960-х роках. Нова станція обладнана кондиціонером. Крім того, на станції встановлено арт-об'єкт «Хор» художника Енн Хемілтон, який являє собою мозаїку з текстом декларації незалежності США і Загальної декларації прав людини, повідомляється на сайті MTA.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в хмарочоси Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку з інтервалом 17 хвилин врізалися два літака Боїнг-767, керовані терористами-смертниками. В результаті - обидві вежі впали, викликавши серйозні руйнування прилеглих будинків. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону, але безуспішно. Четвертий розбився в штаті Пенсільванія. Крім 19 терористів, в результаті атак загинули більше 3 тисяч осіб, близько 6 тисяч були поранені, 24 - зникли безвісти.

Практично всі загиблі були цивільними особами. Під завалами загинули представники 115 національностей. Серед жертв теракту були і 12 вихідців з України.

До слова, у вагонах київського метро почали економити на освітленні.

Джерело: РБК